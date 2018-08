Sicurezza, a Bari nuove unità per le forze dell'ordine: in arrivo 75 uomini

Saranno 75 tra poliziotti, carabinieri e finanzieri gli uomini delle forze dell'ordine che a partire da giovedì prossimo, 9 agosto, saranno operativi a Bari "per far fronte alle esigenze di ordine e sicurezza".

La decisione è stata presa dal ministro dell'Interno Matteo Salvini dopo la proposta inoltrata dal prefetto di Bari lo scorso 20 luglio, al termine di un Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che "aveva evidenziato - spiega la nota della Prefettura - la necessità di un maggiore presidio del territorio da parte delle forze di polizia, dopo alcuni episodi che hanno fatto pensare ad una recrudescenza criminale e per fronteggiare alcune criticità riscontrate in alcuni quartieri del capoluogo di regione, come Libertà, Murattiano e Japigia".