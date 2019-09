Giornata europea a 'incidenti mortali zero', la Polizia incontra i cittadini: più controlli sulle strade baresi

La Polizia d Stato ha incontrato, questa mattina, i cittadini in piazza Libertà in occasione della campagna sulla sicurezza stradale denominata 'Edward', promossa dal Network Europeo delle Polizie Stradali. L'iniziativa, supportata dalla Commissione Europea, ha l'obiettivo, a livello continentale, di ottenere una giornata, quella del 26 settembre 2019, con zero vittime sulla strada. Il progetto ha come scopo quello di aumentare la consapevolezza sociale del fenomeno della mortalità ed incidentalità grave sulle strade europee, richiamando l'attenzione degli utenti della strada a comportamenti corretti.

Predisposti servizi mirati per ridurre le principali cause degli incidenti, a cominciare dall'alta velocità, ma anche al rispetto dei dispositivi di sicurezza, dai sistemi di ritenuta per i bambini all'uso del casco ma anche ad evitare di adoperare i cellulari alla guida, la principale fonte di distrazione per un automobilista.