Uno spot creato dai ragazzi per promuovere la sicurezza stradale: l'iniziativa di Ciao Vinny nelle scuole

Promuovere le buone pratiche legate alla sicurezza stradale attraverso un capillare impegno di sensibilizzazione, a partire dai ragazzi e dalle scuole. E' questa l'azione che da tempo vede in prima linea la Fondazione 'Ciao Vinny'. In particolare, dal 2006 l'associazione porta avanti il suo progetto “La Cultura della vita” destinato agli studenti degli istituti superiori per educarli e sensibilizzarli ai corretti stili di guida, anche in previsione dell’estate, periodo in cui si registra un aumento dei decessi.

Nove scuole baresi e mille studenti coinvolti

L'edizione 2019 del progetto, sostenuta dalla Polizia Municipale di Bari e dal Comune, vede nove gli istituti coinvolti su Bari: Perotti; Lenoci; Salvemini; De Nittis – Pascali; De Lilla; Romanazzi; Calamandrei, ma anche, in provincia, il Volta – De Gemmis di Bitonto e l’ITT Nervi – Galilei di Altamura. "Durante le mattinate con gli alunni la Fondazione Ciao Vinny porta le testimonianze di vita di chi ha perso qualcuno in un incidente, o di chi lo ha subìto riportando gravi lesioni, o in generale i racconti di chi è rimasto coinvolto in un tragico evento o di chi ha prestato soccorso - spiega Lorenzo Moretti, vice presidente della Fondazione creata in memoria di suo fratello -. L’obiettivo è mantenere alta l’attenzione verso le buone pratiche da tenere alla guida ed educare i ragazzi, e anche i genitori attraverso di loro, a non commettere stupidaggini che potrebbero costare caro".

Uno stop per la sicurezza stradale

Per stimolare la partecipazione attiva degli studenti, in genere molto coinvolti dal progetto, la Fondazione ha deciso di portare avanti, insieme al percorso di formazione, anche il concorso "Crea lo spot". In poche parole, si chiede ai ragazzi di cimentarsi nella creazione di una campagna di comunicazione per una nelle tre categorie individuate (comunicazione illustrate, spot video e lavori per il web) che abbia come fine la promozione della sicurezza stradale. Alla fine una giuria composta da giornalisti, esperti di comunicazione e rappresentanti della fondazione premia i tre vincitori assoluti (uno per ogni categoria) mentre i lavori realizzati vengono pubblicati e messi a disposizione del Comune di Bari che potrà utilizzarli per le proprie campagne di sensibilizzazione.

174.933 incidenti stradali nel 2017 in Italia

I numeri degli incidenti stradali in Italia sono impietosi. Secondo l'ultima rilevazione ISTAT del 2017 gli incidenti stradali con lesioni a persone in Italia sono stati 174.933, in leggero calo rispetto al 2016, con 3.378 vittime e 246.750 feriti. Tra le vittime aumentano i pedoni (600, +5,3%) e i motociclisti (735, +11,9%), mentre risultano stabili gli automobilisti deceduti (1.464, -0,4%); in calo ciclomotoristi (92, -20,7%) e ciclisti (254, -7,6%). Distrazione alla guida, velocità troppo elevata, mancato rispetto del codice della strada e delle precedenze e soprattutto l'uso del telefono alla guida: sono i comportamenti sbagliati più frequenti alla base degli incidenti stradali, spesso mortali. In Puglia nel 2015 si sono registrati 9.524 incidenti con lesioni che hanno causato il decesso di 232 vittime ed il ferimento di 15.634 individui. Nel 2016 sono aumentati: 9.932 sinistri stradali con 254 vittime e 15.768 feriti. L’ultimo anno in cui si era manifestato un aumento dell’incidentalità stradale è stato il 2009 (+6,5% rispetto al 2008) mentre, per la mortalità si deve indietreggiare fino all’anno 2004, quando si registrò un aumento del 2,5% rispetto ai dati del 2003.