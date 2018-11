"Non bruciarti il futuro", in piazza Libertà la campagna di Walce contro i rischi del fumo

Un 'mozzicone' di sigaretta gigante, al cui interno vi è un percorso informativo per la prevenzione contro il fumo e le malattie ad esso correlate: in piazza libertà, questo weekend, si è svolta la campagna della Walce - Women Against Lung Cancer in Europe (Donne Contro il Tumore del Polmone), denominata 'Esci dal Tunnel'. All'interno della sigarettona, alta 3 mertri e lunga 14, vi era anche un'area medica con la possibilità di eseguire gratuitamente un test spirometrico di base, eseguito da medici pneumologi, oltre ad una zona dedicata alla prevenzione primaria con a disposizionemateriale informativo negli anni stato realizzato da Walce per di promuovere nelle scuole campagne di prevenzione contro il fumo e a favore di corretti stili di vita.