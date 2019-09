VIDEO | Da fuori città per gettare i rifiuti a Monopoli: scoperti e bacchettati dal sindaco Annese

Gettavano alcuni rifiuti a Monopoli anziché nella propria città e, in quel momento, non avrebbero mai pensato di essere scoperti dal sindaco del centro marinaro del Sudbarese, Angelo Annese: il primo cittadino era nascosto dietro ad alcuni cassonetti sulla strada provinciale tra Conversano e Monopoli. Il primo cittadino ha redarguito la coppia di 'sporcaccioni' che sarà costretta a pagare una multa salata. Per Annese la soluzione definitiva al problema, oltre a maggiori controlli, è quella di "eliminare totalmente i bidoni" una "certezza imprescindibile" per rendere Monopoli più pulita e prevenire comportamenti incivili.