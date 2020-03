Domanda e offerta di videolezioni si incontrano all'epoca della quarantena: nasce il portale #Vicinidacasa

"L'idea di base era che ognuno potesse sentirsi vicino e sostenuto...seppur restando ognuno nelle proprie case". Una volta pensato l'obiettivo, il titolo è arrivato quasi da sé per il progetto di Giorgia Morgese: '#Vicini da casa'. "Così si può essere vicini di casa anche abitando a chilometri di distanza" scherza la psicologa barese, che ha ideato il portale online che funge da 'banca del tempo' insieme al compagno Federico Dazzi, con cui ora condivide la quarantena forzata a Roma, e all'amico Simone Buongiorno, che ha progettato il sito.

Come funziona

Il funzionamento è molto semplice e serve a rendere ordinata la marea di contenuti e videolezioni che in questi giorni invadono (per fortuna) il web. #Vicinidacasa serve appunto a far incontrare, gratuitamente, chi vuole mettere il proprio talento a disposizione degli altri e chi è interessato a seguire le lezioni. Chi vuole offrire una lezione - definito 'conduttore' - può registrarsi al sito ed inviate una email con la sua proposta, includendo: nome del conduttore con breve biografia o titoli professionali (eventuali link), un’immagine rappresentativa, il nome dell’evento, la data e l’ora (inizio e fine), una breve descrizione dell’evento, e infine il numero minimo e massimo dei partecipanti all’evento. Se accolto, l’evento proposto verrà pubblicato sul sito e sulla pagina social del progetto.

Non esisterebbe però lezione senza pubblico. Ecco perché è prevista anche la categoria 'partecipanti': chi vuole partecipare deve solo prenotarsi attraverso il sito alla classe desiderata. Gli verrà poi comunicato l'orario della lezione, che sarà in diretta sulla piattaforma Zoom Meeting. E naturalmente anche la Morgese si è messa in gioco in prima persona: "Tengo un gruppo di sostegno psicologico - ricorda - La prossima lezione è prevista martedì dalle 16 alle 17". Una scelta utile nel periodo di quarantena da Covid-19, che rischia di mandare in crisi molte persone. C'è anche una classe specifica per i più piccoli, chiamata 'La scatola delle emozioni con Giorgia', dove la psicoterapeuta guida i bambini dai 5 ai 7 anni alla scoperta delle proprie emozioni attraverso il gioco e la creatività.

Sul portale però ci si può prenotare anche per lezioni di make-up, di pasticceria e persino sulla proprietà intellettuale, divise in 4 diverse macrosezioni: educazione, sport, tutorial e intrattenimento. "Si tratta di un'iniziativa gratuita - conclude Morgese - visto che avevamo idea di farci pubblicità o guadagnare, ma davvero di creare qualcosa che possa dare sostegno in questo momento a chi ne ha bisogno". E di iniziative così in questo periodo di incertezza ce n'è di certo bisogno.