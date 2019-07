Aspettando il set con la Loren, al Libertà uno striscione per l'attrice: "Benvenuta Sophia"

Per il momento sono comparsi soltanto i cartelli di divieto "per riprese cinematografiche" e i nastri per delimitare la zona, in via Crisanzio, a due passi dal Redentore. Non un set 'qualunque', ma, con ogni probabilità, quello de 'La vita davanti a sè', il film con Sophia Loren che in questi giorni si sta girando in città.

Tra i residenti del quartiere l'attesa è tanta, e per dare la giusta accoglienza ad una diva come la Loren, c'è chi ha pensato di esporre uno striscione con la scritta 'Benvenuta Sophia'. Un gesto semplice ma pieno di calore, pensato dal comitato 'Cittadini attivi del Libertà'. E al primo messaggio di accoglienza per l'attrice, potrebbero presto aggiungersene altri. In attesa, chissà, di riuscire a scorgere l'amata attrice sul set.