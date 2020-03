La tribuna est del San Nicola è 'biancorossa': completata la sostituzione dei seggiolini, ora si passa alla ovest

La tribuna est dello Stadio San Nicola si tinge di biancorosso. Nei giorni in cui lo sport è fermo per l'emergenza Coronavirus, ai tifosi non è rimasto che vedere quella che sarà la loro seconda casa dopo che l'isolamento forzato sarà finito. Ci ha pensato la Ssc Bari, postando sui social un'immagine dei seggiolini di colore bianco e rosso che hanno completamente occupato la tribuna est dello stadio, precedentemente chiusa per il completamento dei lavori di sostituzione.

"Sappiamo che vi manca il San Nicola, ma la sosta del campionato era necessaria per il bene di tutti. Queste settimane però sono state utili per continuare a lavorare sulla “nostra casa” e ultimare la sostituzione dei seggiolini in Tribuna Est" il messaggio che correda l'immagine. Da lunedì si parte invece con i lavori nella tribuna ovest.