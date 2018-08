Sottovia Santa Fara, stop alle auto anche questa notte: in corso l'installazione delle pompe di aspirazione

Sottopasso chiuso al traffico dalle 22 di questa sera alle 6 di domani. Per consentire alcuni interventi previsti nell'ambito dei lavori in corso in questi giorni, la strada sarà nuovamente interdetta al traffico veicolare e pedonale. La chiusura - spiega una nota di Palazzo di Città - si è resa necessaria per consentire alla ditta esecutrice dei lavori di rimontare le pompe di aspirazione, rigenerate e pulite, nella zona del sottopasso. Questa mattina invece sono state consegnate e installate le grandi vasche di trattamento delle acque pluviali, allocandole negli scavi realizzati nei pressi del santuario di Santa Fara.

I lavori previsti nei prossimi giorni

Le vasche serviranno a realizzare i trattamenti di disabbiatura e disoleatura delle acque, passaggi propedeutici al successivo smistamento in ulteriori due pozzi anidri che saranno realizzati nei prossimi giorni proprio nelle vicinanze delle vasche per smaltire le acque nel sottosuolo, in modo che le acque, copiose, che oggi ruscellano lungo via Torre Tresca riversandosi nel sottopasso, possano essere intercettate e smaltite prima che giungano su via Generale Bellomo. Sempre nei prossimi giorni verranno anche installate le tre caditoie del tipo a nastro, che interesseranno strada Torre Tresca per l’intera larghezza stradale, che serviranno ad intercettare l’acqua che copiosamente, specie in occasione delle piogge più intense, scorre superficialmente lungo strada che, occorre ricordare, è una strada con una lunga estensione ed è completamente prima di fogna bianca. Queste lavorazioni, la vasca, le caditoie e i due ulteriori pozzi anidri, saranno realizzate in un altro punto di via Torre Tresca, in prossimità del sottopasso della tangenziale di Bari, in modo da intercettare altre acque che provengono da monte.