A Bari le riprese del film 'Spaccapietre': scattano le limitazioni al traffico in zona cimitero

Set a Bari per il film 'Spaccapietre', che annovera nel cast anche Salvatore Esposito, il 'Genny Savastano' di Gomorra. Per consentire le riprese cinematografiche, da domani, martedì 25 giugno, a venerdì 28 giugno, su richiesta della casa cinematografica “Sarraz Pictures” sono state previste alcune limitazioni alla circolazione.

In particolare, dalle ore 19 del 25 giugno alle ore 20 del 26 giugno è istituito il “Divieto di sosta – zona rimozione” sul piazzale dell’Exultet, esclusivamente per tutta l’area antistante l’ingresso monumentale della Necropoli. Il 26 giugno, dalle ore 7 alle ore 20 è istituito il “Divieto di sosta – zona rimozione” sulla via Lonero; è istituito il “Divieto di transito” per il tempo strettamente necessario alle riprese cinematografiche, sulle seguenti strade: via Lonero; ponte Adriatico; sottovia B. Buozzi; strada Della Marina.

Dalle ore 19 del 27 giugno alle ore 20 del 28 giugno è istituito il “Divieto di sosta – zona rimozione” sul piazzale dell’Exultet, esclusivamente per tutta l’area antistante l’ingresso monumentale della Necropoli.