'Spesa sospesa' per aiutare i cittadini in difficoltà", l'iniziativa delle associazione del Municipio V di Bari

Una 'spesa sospesa' per aiutare le persone in difficoltà: è l'iniziativa avviata nel Municipio V di Bari, nei quartieri di Palese, Santo Spirito, San Pio ed Enziteto grazie all'impegno di numerose associazioni del territorio, tra cui Agorà, Marinai Santo Spirito, Vogliamo Pulita Santo Spirito, Il Lungomare che vorrei, la Forza delle donne e Le Ali del Sorriso. Nei negozi in cui sarà esposta l’apposita locandina, ogni cittadino potrà lasciare in un salvadanaio dedicato, un contributo libero per sostenere l’acquisto di beni primi necessità in favore di persone sole e di famiglie travolte dall’emergenza economica da coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"In una settimana così cruciale per l’approvvigionamento di alimenti, in vista della festività pasquale - spiega il capogruppo della Lega al Comune di Bari, Michele Picaro -, credo che ciascuno di noi, secondo le proprie possibilità, possa fare la sua parte.Tutti noi abbiamo l’obbligo di non lasciare indietro nessuno e di non voltarci dall’altra parte. C’è tanto bisogno di solidarietà, soprattutto in una fase delicata come questa” conclude Picaro.