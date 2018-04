Arrivano le 'bandiere verdi', ecco le spiagge a misura di bambino: c'è anche Polignano

Le spiagge italiane a misura di bambino? Nella lista 2018 delle 136 località 'premiate' dai pediatri italiani con la 'Bandiera verde' figura anche Polignano, con Cala Fetente, Cala Ripagnola e Cala San Giovanni.

I criteri per la premiazione

Nella valutazione delle spiagge diversi sono i fattori presi in considerazione: innanzitutto la presenza di acqua limpida e bassa vicino alla riva, e di sabbia per permettere ai bimbi di giocare. Ma anche bagnini e scialuppe di salvataggio, la presenza di spazi per cambiare il pannolino o allattare, e di bar e locali nelle vicinanze che possa rispondere alle esigenze legate ai pasti dei bambini.

Le altre località segnalate in Puglia

Nella nostra regione, comunque, non sono soltanto le spiagge di Polignano ad essere premiate. I riconoscimenti sono stati assegnati a Montesilvano, nel corso del IV Convegno nazionale delle 'Bandiere Verdi', presieduto da Italo Farnetani, ordinario di Pediatria della Libera università Ludes di Malta. Per la Puglia, 'promosse' anche Fasano (Brindisi), Gallipoli (Lecce), Ginosa - Marina di Ginosa (Taranto), Marina di Pescoluse (Lecce), Marina di Lizzano (Taranto) Melendugno (Lecce), Ostuni (Brindisi), Otranto (Lecce), Porto Cesareo (Lecce), Rodi Garganico (Foggia), Vieste (Foggia).