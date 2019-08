Web-cam per controllare l'erosione di spiaggia Porta Vecchia: il progetto con Politecnico di Bari e Comune di Monopoli

Una webcam per controllare la rinnovata spiaggia di Porta Vecchia a Monopoli, rigenerata a seguito delle mareggiate estive: è il progetto messo a punto da Comune di Monopoli e Politecnico di Bari. La telecamera acquisisce ogni 3 ore un'immagine dell'area e gli scatti consentiranno di adottare nuove strategie per rendere più stabile il tratto costiero ed evitare interventi di ripascimento. Il monitoraggio e lo studio da ieri avviato a Monopoli, in collaborazione con l’amministrazione civica locale, è incluso fra le azioni del progetto 'Stimare', di durata biennale, finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. L'iniziativa è elaborata e promossa dal Politecnico di Bari e dall’Università di Bologna con il coinvolgimento diretto dei comuni di Margherita di Savoia (Puglia) e Riccione e Cervia (Emilia-Romagna) con l'obiettivo di contrastare il rischio dell’erosione costiera. Il progetto è coordinato, per la Puglia, dal professor Leonardo Damiani del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e Chimica del Poliba.