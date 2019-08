Uffici anagrafe nei Municipi: chiusure e servizi ridotti

Sportelli chiusi per alcuni giorni o servizi 'limitati' per le delegazioni decentrate dell'Ufficio anagrafe. Una 'riorganizzazione' dei servizi in gran parte resa necessaria dalla carenza di organico.

In particolare, secondo quanto comunicato dal Comune, la delegazione di Palese resterà chiusa dal 26 agosto al 6 settembre e quella di Torre a Mare sino al 30 agosto. I servizi anagrafici e di stato civile saranno quindi erogati presso la sede centrale, in largo Fraccacreta, e presso gli uffici delle delegazioni di Santo Spirito, San Paolo, Carrassi-San Pasquale, Carbonara.



Inoltre, dall'8 luglio e fino a data da destinarsi, è stata sospesa l'erogazione dei servizi anagrafici e di stato civile presso la delegazione Japigia (via Paolo Aquilino), i cui uffici sono chiusi.

Sempre dallo stesso giorno e sino a data da destinarsi, presso la delegazione San Paolo, causa carenza di organico, sono erogati solo i servizi di emissione di carte di identità elettroniche e di certificazione a sportello, pertanto sono sospesi tutti gli altri servizi di stato civile e di anagrafe. A partire dal 29 giugno, nelle giornate di sabato, presso la delegazione San Paolo è possibile prenotare il servizio CIE per un massimo di 20 rilasci nella fascia oraria 9.00 - 12.00.

Da inizio luglio, presso la delegazione di Carbonara, non è attivo lo sportello per la presentazione delle dichiarazioni di residenza, mentre sono regolarmente erogati tutti gli altri servizi di anagrafe e di stato civile. A partire da sabato 27 luglio, invece, i servizi di stato civile relativi ad atti di morte e di nascita sino al 10° giorno sono erogati esclusivamente dalla delegazione Carbonara nella fascia oraria 9.00 - 12.30 (lo stesso servizio è qui attivo di sabato).

Infine, presso la sede centrale della ripartizione (largo A. Fraccacreta 1) e presso gli uffici delle altre delegazioni attualmente operative (Santo Spirito, Palese, San Paolo, Carrassi-San Pasquale, Carbonara e Torre a Mare), previa verifica della regolare apertura delle stesse delegazioni, sarà comunque possibile accedere regolarmente ai servizi anagrafici e di stato civile. Per maggiori informazioni sulle modalità di erogazione dei servizi demografici è possibile contattare telefonicamente l'Ufficio Relazioni con il Pubblico ai seguenti numeri: 800018291 (solo da linee urbane) – 0805772390/2391 (anche da telefonia mobile).