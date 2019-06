VIDEO | Dai trulli di Alberobello alle Grotte di Castellana, i tesori del Barese invadono New York

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

I trulli, le caratteristiche abitazioni iconiche di Alberobello, i paesaggi costieri affacciati sull'azzurro mar Adriatico, le profondità delle Grotte di Castellana. Sono solo alcuni dei tesori paesaggistici e architettonici nella provincia barese che ogni anno attirano migliaia di turisti. E che ora fanno da sfondo ai tre video promozionali di 30 secondi che in questi giorni sono in rotazione sui maxischermi di Times Square, a New York. Si tratta dell'ultima iniziativa di 'Puglia unexpected Italy', il programma di promozione turistica lanciato da Puglia365 e al momento destinato al mercato americano.