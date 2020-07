Piscine riabilitative mai entrate in funzione nel Barese. Conca: "Oggi sono stato ascoltato dalla Guardia di Finanza"

Mario Conca, il consigliere regionale ex cinquestelle e candidato alla presidenza della Regione Puglia, rende noto, di essere stato ascoltato, oggi, dalla Guardia di Finanza in relazione alle denunce sull'inattività delle piscine riabilitative di Alberobello, Toritto, Monopoli e Bari. Per pura casualità, fa notare Conca, il pomeriggio del 2 luglio 2015, presso la Corte d'Appello, "venivo proclamato consigliere regionale della Puglia".

"Strutture costate milioni di euro che, a partire dal gennaio 2016, sono state oggetto di interrogazione, esposti alla Corte dei Conti, servizi andati in onda su Tgnorba, alle Iene e Fuori dal Coro. È incredibile che per far partire le indagini sugli sprechi nella sanità pugliese si debba andare in televisione, ma l'assessore Emiliano che ci sta a fare? Ci sono voluti 4 anni e mezzo per catturare l'attenzione della Procura contabile, ora speriamo che qualcuno paghi davvero per una gestione della cosa pubblica assai discutibile e tramandata di legislatura in legislatura” il commento di Conca.