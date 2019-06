C'è il bando quinquennale per la gestione dello stadio San Nicola: domande entro il 28 giugno

Una gestione di cinque anni dello stadio San Nicola di Bari: è quanto è contenuto nell'avviso di gara a procedura aperta per l'affidamento in concessione dell'astronave progettata da Renzo Piano, teatro delle gare casalinghe della squadra biancorossa. L'attuale autorizzazione di gestione scadrà a fine giugno.

Il bando è stato pubblicato dal Comune di Bari e vede in circa 3,5 milioni (iva esclusa) il valore della concessione. Le offerte dovranno essere presentate entro le 12 del prossimo 28 giugno. L'avviso di gara potrebbe vedere la partecipazione della famiglia De Laurentiis per consentire alla Ssc Bari di gestire l'impianto e prevedere i primi lavori di ristrutturazione per ripristinare seggiolini e, in futuro, anche le coperture.