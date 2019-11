Nuovi seggiolini dello stadio San Nicola, si avvicinano i lavori: primo sì della Giunta al bando

Si avvicina la riqualificazione dello stadio San Nicola. La Giunta comunale, negli scorsi giorni, ha detto sì alla delibera per la sostituzione di circa 20mila seggiolini tra Tribuna est, settore ospiti e Tribuna Ovest superiore. L'annuncio è del sindaco Antonio Decaro in un'intervista pubblicata sul Corriere del Mezzogiorno. La Ssc Bari ha ottenuto una deroga fino a febbraio, alla norma che obbliga le società di Serie C di dotare gli impianti (o almeno una parte consistente) di sedute con schienale. L'intervento costerà circa 1 milione di euro.

Il primo cittadino ha inoltre specificato che nei prossimi giorni sarà commissionato uno studio di prefattibilità per la ristrutturazione completa del San Nicola agli uffici di Renzo Piano, per rendere lo stadio più moderno e adatto alle caratteristiche odierne di visibilità e fruibilità anche oltre i giorni delle partite.