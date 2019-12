Nuova Statale 16 da Bari a Mola, c'è l'accordo tra i quattro sindaci: "Percorso condiviso da tutti"

L'accordo c'è: comincia a delinearsi in concreto il progetto per la realizzazione della bretella della Statale 16 tra Bari e Mola che sostituirà il tracciato originario e permetterà di risolvere il problema del traffico su una delle arterie stradali più congestionate e trafficate d'Italia.

Cosa prevede il nuovo tracciato della Statale 16

Dopo innumerevoli confronti e tavoli, è stata siglata, nella sede dell'Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia, l'intesa di massima con le firme del viceministro delle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, dei sindaci di Bari, Noicattaro, Triggiano e Mola, Antonio Decaro, Raimondo Innamorato, Antonio Donatelli e Giuseppe Colonna, nonché dei rappresentanti di Anas. Il nuovo tracciato, lungo 17 km, vedrà una deviazione all'altezza dell'attuale svincolo per la 100, addentrandosi in aree più interne rispetto a quello percorso oggi, andando ad occupare porzioni dei comuni di Triggiano, Noicattaro e Mola. L'interlocuzione non è stata semplice ma alla fine, tra compensazioni e piccole revisioni, si è arrivati all'intesa finale. La progettazione è destinata a proseguire poiché entro il 31 dicembre 2021 bisognerà sottoscrivere i progetti finali per avviare gare d'appalto e lavori, in modo da non perdere i finanziamenti.

Cancelleri: "Tracciato appartiene a tutti"

"Abbiamo trovato una risposta condivisa - ha spiegato l'assessore regionale ai Trasporti, Giovanni Giannini - e siamo lieti di poter annunciare la realizzazione di questa opera, un obiettivo rilevante e prestigioso. Mettiamo la parola fine ad anni di polemiche. Un risultato che sta bene a tutte le comunità coinvolte".Soddisfatto anche il viceministro Cancelleri: "Di fronte a possibilità di tracciati che non mettevano tutti i sindaci d'accordo - ha dichiarato - con il buon senso e il dialogo abbiamo ottenuto una bella pagina di collaborazione istituzionale. I sindaci hanno messo tanta voglia di trovare una soluzione all'unanimità. E' un tracciato che appartiene a tutti" ha rimarcato Cancelleri.

Decaro: "Cambiamento per Bari"

L'interlocuzione, in ogni caso, proseguirà anche nei prossimi mesi, per avviare alla stesura definitiva del progetto. In particolare saranno definite le compensazioni per i Comuni coinvolti, dal punto di vista ambientale e dei terreni da espropriare, che saranno sul tracciato della nuova Statale 16. Per la città di Bari si tratterà di un cambiamento epocale che allargherà notevolmente i confini di quartieri come Japigia, San Giorgio, Sant'Anna e Torre a Mare: "Questo progetto decongestiona la Statale 16 - dice il sindaco Antonio Decaro e permette non solo all'Area Metropolitana di Bari ma a tutto il Paese di avere una strada con standard di sicurezza maggiori e più fluida. Ogni sindaco ha richiesto delle compensazioni nei loro territori e collegamenti con le strade locali. Abbiamo chiesto, assieme a Mola, di rifunzionalizzarla con marciapiedi, piste ciclabili, aree a verde e collegamenti che al momento sono inibiti, ad esempio per San Giorgio, e accessi per zone della città importanti in futuro come le due caserme del futuro Polo della Giustizia" ha concluso Decaro.