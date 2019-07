Lavori terminati sulle SS 96 e 99, apre al traffico la variante di Altamura: la strada raddoppia a 4 corsie

E' stata aperta al traffico la nuova variante di Altamura tra la Strada Statale 96 e la Ss 99 di Matera, dopo lavori che hanno consentito l'ampliamento da due a quattro corsie, con la realizzazione dei relativi svincoli. L'investimento complessivo di Anas è di circa 35 milioni di euro. L'apertura al traffico riguarda la Ss 96 tra il km 81,3 e il km 83,7 e per la Ss99 dal km 0 al km 2,7. Per quest'ultima sono incluse anche rampe, rotatorie e svincoli.

La strada consentirà di migliorare definitivamente la viabilità e la connessione intermodale con i nodi ferroviari ed aeroportuali dell’area metropolitana di Bari e l’accessibilità al territorio di Matera, Capitale Europea della Cultura 2019. Anas informa che, prima della rotatoria in corso di dismissione sulla sulla SS 99 in esercizio (lavori già aggiudicati ed in fase di consegna) è previsto un restringimento di carreggiata da due ad una corsia con limite di velocità di 40 km/h.