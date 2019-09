Ampliamento della Statale 16 tra Bari e Mola, restano le divisioni: Noicattaro e Triggiano contrarie alla 'bretella'

Incontro interlocutorio e senza passi avanti concreti, stamane, nella sede del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti a Roma sulla questione del nuovo tracciato della Statale 16 tra Bari e Mola, opera che potrebbe risolvere il problema del traffico nella zona immediatamente a sud del capoluogo regionale. Nel corso del confronto sono emerse due posizioni, quella favorevole a una bretella tra Mungivacca e Mola, nella zona interna, per la quale sono favorevoli la Regione Puglia, il Comune di bari e quello di Mola. l'ipotesi però non piace ai Comuni di Triggiano e Noicattaro per le conseguenze che ci potrebbero essere sulle zone agricole. Questi ultimi propongono un adeguamento della sede attuale, idea giudicata problematica da Anas e Ministero dal punto di vista della sicurezza del tracciato. Il rischio è che si perdano 250 milioni di euro di finanziamento, se l'opera non sarà contrattualizzata entro la fine del 2021.

"Le posizioni non sono cambiate rispetto a quelle espresse sui tavoli regionali - ha dichiarato il sindaco di Noicattaro Raimondo Innamorato -. Abbiamo chiesto al Ministero un termine di congelamento fei finanziamenti che non vogliamo perdere. Vogliamo cogliere l'opportunità per risolvere il problema traffico della congestione della viabilità su quel tratto della Statale 16 e riteniamo che sia necessario fare sopralluoghi in loco per determinare l'effettivo impatto dell'opera". Innamorato ha parlato di frizioni con l'assessore regionale ai Trasporti, Gianni Giannini: "E' stato scontroso nei miei confronti - ha affermato nel corso di un video pubblicato sul suo profilo Facebook -. Siamo su posizioni agli antipodi. ritengo debba avere più un ruolo di coordinamento, in questa vicenda. Con i sindaci Decaro, Colonna e Donatelli il confronto è stato invece sereno".