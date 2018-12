Formazione, informazione e riflessione: a Bari gli 'Stati generali' delle Acli Bari e Bat

Tempo di bilanci da tracciare e linee d'azione future da definire per le Acli di Bari e della Bat, che, come ormai da consuetudine, si incontreranno il 14 Dicembre presso l’Hotel Palace di Bari per fare il punto della situazione, ragionare sui risultati raggiunti e su quelli attesi.

L’organizzazione di questi “Stati Generali”, curata dalla Acli Service Città di Bari, società concessionaria dei servizi a marchio CAF ACLI in collaborazione con la sede provinciale dell’Associazione, ha previsto l’incontro di una vasta platea composta da Presidenti di Circolo, Dirigenti Provinciali, Regionali e Nazionali, dirigenti e dipendenti dei Servizi, oltre cento persone che trascorreranno assieme una giornata fatta di Formazione, Informazione e riflessione.

La parte formativa sarà incentrata sulla disamina delle principali novità normative introdotte dalla Riforma del Terzo Settore, vero banco di prova per tutte le organizzazioni cosiddette no-profit con il quale le Acli di Bari e Bat già si cimentano ed offrono il loro spunto di riflessione attraverso la partecipazione del loro Presidente, l’Avv. Nicola Di Pinto, al tavolo regionale sulla Riforma del Terzo Settore.

La mattinata, dunque, sarà affidata ai Professori Antonio Caiafa (Docente LUM) e Vincenzo Vito Chionna (Uniba) i quali illustreranno le più importanti novità derivanti dalla Riforma.

La seconda parte della giornata, subito dopo un momento conviviale, vedrà la parte informativa protagonista con l’intervento dell’Amministratore Delegato del CAF Acli Di Bari – Vincenzo Purgatorio – il quale offrirà una ampia disamina dei risultati raggiunti nell’anno concludendo e di quelli attesi, anche in tema di innovazione di processi e di servizi, per quello a venire.

La Terza parte della giornata, in ossequio ai più profondi valori della cristianità professati dal sodalizio, sotto la guida dell’assistente spirituale Don Massimo Dabbicco sarà dedicata alla riflessione spirituale inerente l’Avvento ed il Natale e si terrà nella cornice della Cripta della Cattedrale di Bari.

In un mondo sempre più frenetico, superficiale, liquido, un incontro come questo, fatto di relazioni umane, di tempo a disposizione per approfondire, di scambio di vedute, di crescita culturale ma anche di approfondimento spirituale, pone le Acli ed i suoi servizi nonchè tutta la sua classe dirigente in una orgogliosa forma di controtendenza rispetto alla frenesia, virtualità e superficialità delle relazioni quotidiane.

Sarà per certi versi un punto di arrivo ma, per altri, anche un punto di partenza per non subire, anzi, per governare i cambiamenti che stanno attingendo la nostra società.

Le Acli di Bari e della Bat, forti della loro storia e presenza territoriale con oltre 50 circoli sul territorio e servizi all’avanguardia per i cittadini ed i più bisognosi, si pongono come punto di riferimento per tutti coloro che, senza paura, quotidianamente affrontano il futuro.