Lavori per la nuova stazione Fse: scatta la chiusura notturna dei sottopassi rosso e verde a Bari centrale

Resteranno chiusi di notte, dall'1.15 alle 3.30, i sottopassi rosso e verde della stazione centrale di Bari. La chiusura, disposta dal 1° luglio al 1° ottobre, sarà necessaria per consentire a GrandiStazioni Rail (Gruppo FS Italiane) di demolire l’attuale edificio delle Ferrovie del Sud Est e realizzarne uno nuovo. Per i viaggiatori di Ferrovie del Sud Est allestita in via temporanea una nuova zona di attesa su Via Capruzzi.

Il nuovo edificio su Via Capruzzi, in corrispondenza dell’innesto dei tre sottopassi si svilupperà su tre piani più uno interrato, sul fronte stradale per circa 140 metri in corrispondenza e ospiterà una biglietteria, una sala d’aspetto, locali commerciali e uffici FS.

Il sottopassaggio giallo riaprirà a ottobre 2019, sarà più largo e avrà sei ascensori a servizio dei binari e due scale mobili in corrispondenza della palazzina di Via Capruzzi e due scale mobili sul marciapiede 1, in prossimità dell’accesso da Piazza Aldo Moro. Secondo il cronoprogramma di Grandi Stazioni, entro ottobre 2019 il nuovo sottopasso giallo verrà prolungato fino alle banchine di Ferrotramviaria mediante l’apertura di un varco.