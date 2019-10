"Basta con la plastica monouso in Comune", la proposta 'verde' del presidente del Consiglio cittadino Cavone

Proibile l'utilizzo di plastica monouso in tutte le sedi comunali imponendo anche la riduzione dei prodotti 'usa e getta' in tutte le iniziative patrocinate dall'Amministrazione cittadina: a proporre l'idea è il presidente del Consiglio comunale, Michelangelo Cavone, chiedendo di proseguire sulla strada del rispetto dell'ambiente dopo lo stop alla plastica nelle mense scolastiche delle scuole baresi e l'adesione della Giunta comunale alle iniziative del movimento Fridays for future sui cambiamenti climatici ed inquinamento ambientale: " E' arrivato il momento di rimboccarci le maniche e ridurre l'inquinamento che l'uomo stesso ha creato - dice Cavone - Dobbiamo portare avanti le politiche ambientali iniziate dalla nostra collega Maria Maugeri".