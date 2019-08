Stop alla plastica nei lidi, l'ordinanza resta valida: Consiglio di Stato sospende la sentenza del Tar

Lo stop all'uso della plastica monouso nei lidi pugliesi? Resta valido. E' quanto scaturisce dalla decisione del Consiglio di Stato, che oggi ha accolto l'istanza cautelare della Regione Puglia (fissando la discussione della stessa al 29 agosto) e sospeso l’ordinanza del Tar Bari che aveva “reintrodotto” l’uso della plastica sulle spiagge della Puglia, ritenendo illegittima l’ordinanza balneare 'plastic free' emanata dalla Regione.

A dare notizia della decisione del Consiglio di Stato è la stessa Regione, in una nota a firma del presidente Michele Emiliano e di Rossana Lanza, coordinatore dell'avvocatura regionale. "Il giudice ha accolto in pieno le tesi difensive dell’avvocatura regionale - si legge nella nota - affermando che l’Ordinanza è stata emanata nel legittimo esercizio delle prerogative dell’Ente in materia di tutela del demanio costiero, avendo perseguito "indirettamente l'effetto di innalzare il livello minimo di tutela imposto dallo Stato in materia ambientale". Non vi è alcun contrasto con la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, in quanto l'ordinanza regionale si limita a vietare l'uso di prodotti in plastica monouso nelle sole aree demaniali marittime e non incide, viceversa, sulla produzione e distribuzione di tali prodotti, cui si rivolge la disciplina europea. In sostanza la Regione ha legittimamente perseguito l'interesse pubblico di settore ad una ordinata, sicura, armonica e civile fruizione del demanio marittimo".