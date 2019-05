L'Università di Bari si fa brand, ok da Senato e Consiglio d'Ateneo: "Creiamo uno store come per il Politecnico"

L'Università di Bari diventa un logo? Un'ipotesi sempre più concreta, dopo l'ok da parte del Senato accademico sull'idea di creare un brand 'Uniba', sul modello già sperimentato con successo dal Politecnico con il 'Poliba store' creato all'interno del Campus universitario di via Orabona.

Concretizzazione dopo quattro anni

L'idea del brand 'Uniba' in realtà si concretizza dopo quattro anni. Già nel 2015, infatti, si era pensato di legare l'Ateneo a un brand che ne trasmettesse l'eccellenza attraverso il merchandising, esattamente come da tempo fanno le grandi università internazionali. Harvard o Yale, per fare due nomi di successo. Un'idea rilanciata nel 2017 dai rappresentanti degli studenti di Up-Università protagonista e che nel 2019 potrà vedere il passaggio dalle parole ai fatti. Nella seduta di Consiglio d'amministrazione tenutasi nel pomeriggio di ieri, infatti, sono stati di fatto avviato gli studi per la realizzazione dello store e per la creazione del brand.

Le proposte degli studenti

E ora si chiamano a raccolta gli studenti per migliorare l'idea del brand. Tre le direttrici presentate in Cda: occupare gli studenti nella gestione dello store e nella gestione del sito di shopping online dello store; prevedere la distribuzione per gli immatricolati di un pacchetto di partenza gratuito di materiale utile dello store UniBa e investire parte dei proventi ottenuti dallo store in servizi agli studenti.

"La materia da oggi è stata portata all'attenzione di una commissione che realizzerà un piano finanziario e di marketing - spiega Enrico Filotico, consigliere d'amministrazione di Up - solo così avremo reale contezza di quello che lo store Uniba sarà". È il senatore accademico Domenico Pinto a ricordare i vantaggi del brand UniBa: "Dalla promozione del senso di appartenenza alla comunità accademica all’attrattività del nostro Ateneo per i futuri studenti, fino ad arrivare al possibile reinvestimento di proventi di tale attività in ricerca e, come abbiamo sollevato oggi in Senato accademico, in servizi agli studenti".