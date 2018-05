Domenica 13 maggio arrivano in città le ciclopasseggiate di 'Bimbimbici': le strade chiuse al traffico

Sei percorsi da completare in bici, per incentivare giovani e giovanissimi all'uso del mezzo a due ruote negli spostamenti quotidiani. Domenica 13 maggio arriva a Bari, “Bimbimbici” la pedalata in sicurezza promossa dalla Federazione Italiana Amici della Bicicletta. Per l'occasione le strade toccate dalle sei ciclopasseggiata saranno chiuse alla circolazione e saranno predisposti dei bus che accompagneranno a Parco Perotti i partecipanti, scortati nel percorso dagli agenti di polizia municipale.

Strade chiuse al traffico

La circolazione dei mezzi sarà vietata già dalle 9 sui seguenti percorsi, in cui passeranno i ciclisti:

Corsa 1 - Partenza da "Prato La Gemma Carbonara" (Palazzetto dello Sport): via Donadonisi, via Ospedale Di Venere, via Vaccarella, via Raffaello, via Piave, via N. Sauro, piazza Umberto I, via De Marinis, via Ponte, strada La Grava, via Fanelli, via Martino, via Giannini, via Conte Giusso, via Bovio, via Turati, viale Einaudi, viale della Resistenza, viale della Repubblica, viale Unità d'Italia, sottovia Duca degli Abruzzi, piazza L. di Savoia, via De Giosa, via Cognetti, corso Cavour, piazzale IV Novembre, lungomare A. Di Crollalanza, piazza A. Diaz, lungomare N. Sauro, piazza Gramsci, lungomare Perotti, corso Trieste, Parco Perotti;

Corsa 2 - Partenza da "Don Guanella": via Calvario, via Mitolo, via Bartolo, via Dell'Andro, via C. Rosalba, viale M. L. King, via R. Kennedy, viale Papa Pio XII, viale O. Flacco, piazza G. Cesare, viale Salandra, via Capruzzi, sottovia Duca degli Abruzzi, piazza L. di Savoia, via De Giosa, via Cognetti, corso Cavour, piazzale IV Novembre, lungomare A. Di Crollalanza, piazza A. Diaz, lungomare N. Sauro, piazza Gramsci, lungomare Perotti, corso Trieste, Parco Perotti

Corsa 3 - Partenza da "Polizia Municipale": via Aquilino, via Toscanini, via Caldarola, via Loiacono, via D'Avanzo, via Carabellese, via Papalia, via Martiri di Marzabotto, via Caldarola, via Peucetia, via dei Caduti Partigiani, via Salapia, Rondò Medaglie d'Oro, via Peucetia, via Apulia, via Oberdan, via Capruzzi, sottovia Duca degli Abruzzi, piazza L. di Savoia, via De Giosa, via Cognetti, corso Cavour, piazzale IV Novembre, lungomare A. Di Crollalanza, piazza Diaz, lungomare N. Sauro, piazza Gramsci, lungomare Perotti, corso Trieste, Parco Perotti;

Corsa 4 - Partenza da “Fermata Metro Tesoro”: via Lonero, via Bonomo, strada rurale Torrente Balice, lungomare IX Maggio, via Perosi, via Cimarosa, strada S. Girolamo, via Casavola, via Respighi, via Mascagni, via Portoghese, via Bisignani, viale V.E. Orlando, complanare corso Vittorio Veneto, via Brigata Regina, corso Mazzini, via Trevisani, via Perrone, piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele II, piazzale IV Novembre, lungomare A. Di Crollalanza, piazza A. Diaz, lungomare N. Sauro, piazza Gramsci, lungomare Perotti, corso Trieste, Parco Perotti;

Corsa 5 - Partenza da “Villaggio dei lavoratori – Giardini Damiani”: via Damiani, via B. Buozzi, sottovia B. Buozzi, largo Crispi, via F. Crispi, via Brigata Regina, corso Mazzini, via Trevisani, via Perrone, piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele II, piazzale IV Novembre, lungomare A. Di Crollalanza, piazza A. Diaz, lungomare N. Sauro, piazza Gramsci, lungomare Perotti, corso Trieste, Parco Perotti;

Corsa 6 - Partenza da “Piazza della Torre”: via Duca degli Abruzzi, via Mar della Plata, via Buonsante, via Grotta Regina, via Scizze, strada detta della Marina, via S. Giorgio, via Interesse, lungomare A. Giovine, lungomare Di Cagno Abbrescia, corso Trieste, Parco Perotti.

Altri divieti di circolazione scatteranno invece dalle 12 su questi percorsi:

Corsa 1: Parco Perotti, corso Trieste, lungomare Perotti, piazza Gramsci, lungomare N. Sauro, piazza A. Diaz, lungomare A. Di Crollalanza, piazzale IV Novembre, corso Cavour, via Carulli, piazza L. di Savoia, sottovia Duca degli Abruzzi, viale Unità d'Italia, viale della Repubblica, largo 2 Giugno, viale della Costituente, viale Einaudi, via Fanelli, strada La Grava, via Ponte, via Colonna, via Pellegrini, corso A. De Gasperi, via D’Erasmo, via Damascelli, via Trisorio Liuzzi, via Di Venere, via Donadonisi, via De Curtis, arrivo a “Prato La Gemma”

Corsa 2: Parco Perotti, corso Trieste, lungomare Perotti, piazza Gramsci, lungomare N. Sauro, piazza A. Diaz, lungomare Crollalanza, piazzale IV Novembre, corso Cavour, via Carulli, piazza L. di Savoia, sottovia Duca degli Abruzzi, via Capruzzi, via G. Petroni, via L. Ricchioni, via Campione, piazza G. Cesare, viale O. Flacco, viale Papa Pio XII, viale R. Kennedy, via M. L. King, via C. Rosalba, via Escrivà, via Matarrese, via Lucarelli, via Bartolo, via Mitolo, via Calvario, arrivo a Don Guanella;

Corsa 3: Parco Perotti, corso Trieste, lungomare Perotti, piazza Gramsci, lungomare N. Sauro, piazza A. Diaz, lungomare Crollalanza, piazzale IV Novembre, corso Cavour, via Carulli, piazza L. di Savoia, sottovia Duca degli Abruzzi, via Capruzzi, via Oberdan, via Caldarola, via del Conte, via Peucetia, rondò Magna Grecia, parallela via Peucetia, via Salapia, via dei Caduti Partigiani, strada arginale Torrente Valenzano, via Caldarola, via Martiri di Marzabotto, via Papalia, via Carabellese, via D’Avanzo, via Loiacono, arrivo a via Aquilino;

Corsa 4: Parco Perotti, corso Trieste, lungomare Perotti, piazza Gramsci, lungomare N. Sauro, piazza A. Diaz, lungomare Crollalanza, piazzale IV Novembre, corso Vittorio Emanuele II, piazza Garibaldi, via Crispi, via Brigata Regina, corso Vittorio Veneto, viale V.E. Orlando, via Bisignani, via Portoghese, via Mascagni, via Respighi, via Corrado, strada S. Girolamo, via Cimarosa, via Perosi, lungomare IX Maggio, strada rurale Torrente Balice, via Bonomo, via Lonero, arrivo a Fermata Metrò Tesoro;

Corsa 5: Parco Perotti, corso Trieste, lungomare Perotti, piazza Gramsci, lungomare N. Sauro, piazza A. Diaz, lungomare Crollalanza, piazzale IV Novembre, corso Vittorio Emanuele II, piazza Garibaldi, via Crispi, sottovia B. Buozzi, via B. Buozzi, via Damiani, arrivo a Villaggio dei lavoratori – Giardini Damiani

Corsa 6: Parco Perotti, lungomare Di Cagno Abbrescia, lungomare Giovine, via Interesse, strada S. Giorgio, strada detta della Marina, strada Scizze, via Colonna, via Bari, via Signorile, via Leopardi, via Mar della Plata, via Duca degli Abruzzi, arrivo a piazza della Torre.