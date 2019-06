Operazione 'Strade sicure', Decaro incontra il colonnello Tucci: "Controlli efficaci in città"

Il sindaco di Bari Antonio Decaro ha incontrato, a Palazzo di Città, il colonnello Vincenzo Tucci, comandante del raggruppamento tattico “Puglia e Basilicata”, impegnato nell’operazione “Strade Sicure” coordinando le attività di circa 500 militari, di cui 200 uomini e donne impiegati su strade e piazze dell’area metropolitana di Bari. Il comando del raggruppamento dell’Esercito proviene dal 6° reggimento logistico di supporto generale di Budrio, in provincia di Bologna.

“Ho voluto ringraziare personalmente il comandante per quello che le donne e gli uomini dell’operazione Strade Sicure hanno fatto e continuano a fare per la nostra città e tutto il territorio metropolitano - ha commentato il sindaco Decaro -. La loro presenza fa sentire i cittadini più sicuri e funge da deterrente per i malintenzionati. Peraltro, vivono insieme a noi la città tutti i giorni, aiutandoci a prendercene cura”.