Strisce blu a Ruvo, la protesta di cittadini e commercianti: "Piano caotico e dannoso per il paese"

"No alle strisce blu a Ruvo". Il piano dei parcheggi a pagamento, entrato in vigore a inizio anno, continua ad alimentare proteste nella cittadina del nord barese.

Un gruppo di cittadini e negozianti, nato spontaneamente su Fb con il nome di 'Quelli delle strisce bianche', annuncia per questo pomeriggio un manifestazione di protesta in piazza Matteotti, in concomitanza con la seduta del Consiglio comunale.

"E' un piano parcheggi molto esteso - spiegano i promotori dell'iniziativa - che prende la metà del paese, a discapito di cittadini e commercianti che ne stanno subendo le conseguenze. I commercianti, in particolare, saranno presenti alla manifestazione perchè stanno subendo un calo degli affari".

"Tutti in piazza Matteotti contro questo caotico piano parcheggio a pagamento - si legge in un vlantino che annuncia l'iniziativa - Facciamoci sentire e diciamo basta alla spremitura continua del nostro portafogli e alla morte del commercio".