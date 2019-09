Precedenza ai pedoni sulle strisce, rafforzati i controlli della Polizia Locale: multe salate per 10 automobilisti indisciplinati

La Polizia Locale di Bari ha intensificato i controlli ai danni degli automobilisti indisciplinati che non danno precedenza ai pedoni che attraversano la strada sulle strisce: ben 10 i conducenti multati con una pesante sanzione da 167 euro e 8 punti decurtati dalla patente. Diverse pattuglie hanno monitorato la situazione nei punti più critici della città in varie zone, soprattutto in quelle centrali, per prevenire incidenti ed evitare che i pedoni venissero investiti, come accaduto spesso negli ultimi mesi

"Le nostre attività - ha spiegato il comandante della Polizia Locale, Michele Palumbo - costituiscono un sicuro deterrente a tutela dell’incolumità delle fasce di utenza debole che spesso subiscono le conseguenze di condotte di guida distratte e irrispettose. Inoltre, l’applicazione della sanzione prevista pari a euro 16 , cui si aggiunge la decurtazione di ben otto punti sulla patente di guida, si augura potrà indurre i trasgressori ad una presa di coscienza".