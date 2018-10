Studenti 'a lezione' dai volontari: al Convitto Cirillo 'Insieme per donare'

Sui banchi di scuola per imparare... l'importanza e la bellezza del dono. Si è tenuta questa mattina, presso il Convitto Cirillo, la quarta edizione dell'iniziativa 'Insieme per donare', che ha coinvolto 250 studenti dell'istituto.

L’evento ha dato espressione alla Giornata del Dono, istituita quattro anni fa con la Legge n. 110 del 14 luglio 2015 al fine di valorizzare l’Italia del bene e la bellezza del dono in tutti i suoi aspetti.

Come già accaduto l’anno scorso presso il Centro Studi Polivalente di Bari, anche in questa quarta edizione di Insieme per Donare gli studenti hanno potuto sperimentare direttamente la bellezza della condivisione di progetti, di idee e di valori incontrando i volontari, parte di quell’esercito di 40000 persone in Terra di Bari che vivono il valore della gratutità.

Dopo i saluti del preside Franco Lorusso e del direttore del Csv San Nicola Giovanni Montanaro, le associazioni si sono presentate agli studenti coinvolgendoli in quelle che sono le loro attività quotidiane di aiuto del prossimo e della comunità.

Dalle testimonianze si è passati ai laboratori interattivi in cui gli alunni sono stati protagonisti di giochi di gruppo, attività ludico didattiche e di animazione, disegno di fumetti, dimostrazioni. In un clima di relazione empatica, i volontari hanno veicolato messaggi importanti per sensibilizzare i giovani alla donazione del sangue, ai temi delle devianze e delle dipendenze, alla tutela dell'ambiente e ai comportamenti corretti in caso di emergenze, alla disabilità, al dono e all'inclusione sociale, all’incontro tra giovani e anziani, alla sicurezza stradale.

Gli studenti, ancora una volta, hanno dimostrato di essere pronti ad accogliere modelli forti ed importanti, che nella quotidianità operano e che si spendono per un mondo più equo. Allo stesso modo, le associazioni di volontariato hanno dimostrato che essere in rete, collaborare produce pratiche buone e sostenibili, nella scia dello spirito che ha dato vita alla manifestazione quattro anni fa, quando le associazioni impegnate nell’ambito della donazione si sono unite al di là di qualsiasi sigla per dar vita “insieme” a questa giornata di incontro con i giovani e con tutta la comunità.