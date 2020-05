Da campionessa italiana di karate all'aiuto dei più deboli a Terlizzi: la storia di suor Elena

Dai tatami alla battaglia quotidiana a fianco dei più deboli. Vent'anni fa Elena Tuccitto, originaria dell'Aretino, ha deciso di cambiare radicalmente la sua vita: diventare suora, entrando a far parte della Fraternità Francescana di Betania, Istituto di Vita Consacrata fondata nel 1982 da Padre Pancrazio Nicola Gaudioso (suo direttore spirituale) a Terlizzi.

Prima di seguire la chiamata spirituale, però Elena era stata campionessa del mondo di karate, un titolo che si porta in tasca insieme alla laurea magistrale in Scienze Motorie Preventive e Adattate e al diploma in Teologia Spirituale. Oggi suor Elena è responsabile del segretariato delle Missioni Estere della Fraternità con comunità distribuite tra l’Italia, la Germania, la Svizzera e il Brasile. In questo momento, dopo sei anni di missione in terra brasiliana, lavora dall’Italia per raccogliere fondi per la Fondazione Betania Onlus, promanazione della Fraternità per il “Progetto Brasile” e per altri progetti.

E nella sede della Fraternità del comune in provincia di Bari, si dedica quotidianamente alla solidarietà "a 360 gradi - racconta - sempre con lo spirito del combattente".

Trovate l'intervista a suor Elena nell'articolo di ArezzoToday.