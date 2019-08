Nuovo asfalto in Tangenziale, dal 3 settembre i lavori dell'Anas: disagi e restringimenti di carreggiata per due settimane

Da martedì 3 settembre riprenderanno i lavori di manutenzione programmata per il ripristino della pavimentazione avviati da Anas per la Tangenziale di Bari: l'azienda di gestione informa che per consentire l’esecuzione dei lavori sarà istituito il restringimento di carreggiata in corrispondenza del cantiere, in entrambe le direzioni, con transito sempre consentito su almeno una corsia. Il completamento di questa fase è previsto entro il 18 settembre.