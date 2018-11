Famiglie a teatro, il Petruzzelli si attrezza: nelle toilette arrivano i fasciatoi

Una piccola ma significativa novità, per venire incontro alle esigenze delle famiglie che frequentano il teatro: un'area attrezzata con fasciatoio nelle toilette del Petruzzelli.

E' la stessa Fondazione, con un post su Fb, ad annunciare la presenza della nuova area "dedicata ai nostri spettatori più piccoli e ai loro genitori". "Il Petruzzelli è un teatro formato famiglia", si legge nel messaggio. Un'attenzione, quella verso le famiglie, testimoniata innanzitutto dall'iniziativa - lanciata due anni fa e confermata anche per il 2018 - dei 'Family Concert'.

Per i Family Concert - destinati a un pubblico di tutte le età - il biglietto ha un costo di 5€ (intero) e di 1€ (ridotto per i bambini e i ragazzi fino a 13 anni di età). Il prossimo appuntamento è per domenica 2 dicembre, alle ore 18, con l'orchestra diretta dal maestro Alvise Casellati.