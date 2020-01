Nastro bianco e rosso per il faretto rotto davanti al Petruzzelli. L'ironia dei residenti: "Ora sì che abbiamo risolto"

Nastro biancorosso per 'mettere in sicurezza' provvisoriamente il faretto in pietra a due passi dal teatro petruzzelli, distrutto qualche giorno fa da ignoti. A segnalare la presenza del nastro, i cittadini del Comitato Salvaguardia Zona Umbertina sulla pagina Facebook dove non sono mancati commenti ironici e richieste per intervenire in maniera definitiva: "Adesso sì che abbiamo risolto" dice con sarcasmo un'utente. "Lo hanno infiocchettato, così è più fashion", ironizza un altro. L'auspicio dei residenti è che al più presto il faretto possa essere riparato e reso funzionante.