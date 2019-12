Indossare un pezzo del nuovo teatro Piccinni: la sala Murat si trasforma in sartoria per un giorno

Un pezzo del teatro Piccinni da portre con orgoglio su un vestito, un capo d'abbigliamento o una borsa: la sala Murat di Bari Vecchia si è trasformata, per un giorno, in una sartoria grazie all'idea del Comune che anticipa di un giorno la riapertura dello storico teatro, in programma giovedì 5 dicembre. A dirigere il laboratorio, denominato 'Averti addosso', lo stilista sardo Antonio Marras, con la partecipazione di numerose volontarie e di tanti studenti dell'Accademia delle Belle Arti e della fondazione Giovanni Paolo II.