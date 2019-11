Riapre il teatro Piccinni, il Comune alla ricerca del partner: gestione "almeno per 5 anni" con eventi nazionali e internazionali

In attesa della riapertura del rinnovato teatro Piccinni di Bari, il prossimo 5 dicembre, la Giunta comunale ha detto sì alla delibera che avvia il percorso dell'avviso per individuare un soggetto pubblico-privato con cui attivare un partenariato speciale che consentirà la gestione della struttura artistica. L'intesa prevista sarà della durata di almeno 5 anni.

Il Partenariato Speciale Pubblico-Privato, spiega Palazzo di Città, è tipo di accordo "senza oneri economici a carico dei soggetti pubblici, orientato alla flessibilità operativa, di una durata coerente e utile a garantire le finalità culturali e le ricadute positive sulla comunità, e in cui prevale il concorso, nei rispettivi ruoli di ciascun partner, dell’interesse pubblico e generale, invece della concessione di un diritto esclusivo di sfruttamento economico, così come in tutte le altre forme di partenariato pubblico-privato disciplinate dalle legge".