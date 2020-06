Il teatro Piccinni riapre dopo il lockdown Covid: luci accese lunedì 15, tre donne sul palcoscenico

Il 15 giugno riaprirà il teatro Piccinni di Bari, dopo i mesi di lockdown dovuti alla pandemia covid-19. Lo splendido scrigno d'arte e spettacolo della città era stato richiuso dopo soli due mesi dall'inaugurazione dello scorso inizio dicembre, al termine dei lavori di ristrutturazione. La nuova riapertura ospiterà un incontro simbolico tra gli amministratori della città e i lavoratori del teatro, sul palcoscenico. Il Piccinni resterà dunque vuoto, riaccendendo però le sue luci, preparandosi anche agli adeguamenti nell'emergenza, per fronteggiare il periodo di transizione verso l'uscita dalla fase pandemica.

Sulla scena ci saranno tre donne: Ines Pierucci, assessore comunale alla Cultura, in conversazione con le giornaliste Maddalena Tulanti e Lu' Ileana Sapone. L'appuntamento è a cura di Comune di Bari, Assessorato alla Cultura e Teatro Pubblico Pugliese. Gli organizzatori hanno illustrato l'evento: "Parleremo dei progetti per l’estate ormai alle porte - spiegano - e di quelli per la prossima stagione. Rifletteremo insieme sulle prospettive e sul rilancio culturale della città, sulla valorizzazione dei luoghi e degli artisti che operano nel territorio. Daremo voce, inoltre, ai lavoratori invisibili dello spettacolo, quelli che non vanno in scena e non prendono gli applausi ma senza i quali il teatro non esisterebbe. Tecnici, impiegati, maschere, spettatori saranno per una volta al centro della scena. Leggeranno dei brani e mostreranno il loro volto, faranno ascoltare la loro voce". L'appuntamento sarà visibile sulla pagina FB del Comune di Bari, in crossposting @Teatro Pubblico Pugliese Concept e regia di Francesco Carofiglio. Con Caterina Valente, Giulia Delli Santi, Stefano Limone, Dario Loprieno, Giorgia Delle Foglie, Manuela Vista".