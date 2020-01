Rotto faretto in pietra davanti al teatro Petruzzelli. I residenti: "Vandalismo o incidente?

"Atto di mero vandalismo o collisione di autovettura?": i residenti del quartiere Umbertino si interrogano dopo l'episodio, avvenuto ieri sera, davanti al teatro Petruzzelli dove uno dei faretti in pietra dell'illuminazione artistica del Politeama, sul marciapiede attorno al teatro, è stato distrutto. Si tratta di una delle luci su via XXIV maggio, all'angolo con via Fiume: il faretto sarà prontamente sostituito.