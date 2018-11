Giornata mondiale contro l'Aids, in centro test e consulti gratuiti sul virus Hiv

Non solo Croce Rossa italiana, anche l’Unità di Strada Care for People, finanziata dall’assessorato al Welfare e gestita dalla cooperativa sociale C.A.P.S, sarà in centro domani a Bari per sensibilizzare la cittadinanza alla prevenzione delle malattie trasmissibili per via ematica e sessuale. In occasione della Giornata mondiale contro l'Aids, il primo dicembre il camper dell'Unità di strada sosterà per tre ore - dalle 10 alle 13 - in via Argiro, dando la possibilità di sottoporsi in modo gratuito e anonimo al test dell'Hiv salivare.

Test gratuiti e consulenze

Prima di effettuare lo screening si raccomanda di astenersi dal bere, fumare e mangiare per almeno 30 minuti; l’esito del test verrà consegnato 20 minuti dopo la sua somministrazione. Se il test risulterà reattivo (ovvero preliminarmente positivo), verrà favorito l’accesso ad un centro specializzato per poter eseguire un test di conferma convenzionale ed essere inseriti in un programma di cura.

Oltre ai test, saranno presenti i medici dell'ambulatorio di Counseling e Screening HIV dell’Unità operativa Igiene del Policlinico di Bari e dei counselors volontari del CAMA LILA di Bari, che offriranno consulenze gratuite su come prevenire e affrontare il virus dell'Hiv. "Appare fondamentale favorire l’accesso al test HIV e informare la popolazione sui comportamenti a rischio da evitare - spiegano dal Comune in una nota - nonché sui benefici correlati alla terapia antiretrovirale, che nelle diagnosi precoci sono sicuramente più consistenti. Conoscere il proprio stato sierologico, in caso di comportamenti a rischio, garantisce un accesso immediato alle cure con benefici notevoli in termini di qualità di vita e contenimento della diffusione del virus".

I dati

I dati del sistema di Sorveglianza delle nuove diagnosi/infezioni HIV della Puglia vedono una lieve risalita rispetto al 2016: 4,1 casi per 100mila abitanti, con un'incidenza maggiore nella fascia d’età 25 – 29 anni (8.8 casi su 100.000 abitanti) e un valore significativo nella fascia d’età 20 – 24 anni (7.6 casi su 100.000 abitanti). Nei residenti italiani, inoltre, la maggior parte delle infezioni è attribuibile a rapporti sessuali non protetti e rimane significativa la quota di persone con nuova diagnosi di infezione da HIV in fase clinica avanzata (Late Presenters e Advanced HIV Disease).