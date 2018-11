VIDEO | Test drive, simulatori elettronici e visori 'offuscanti': in piazza Libertà i corsi di guida sicura dell'Aci

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Lezioni teoriche, ma soprattutto simulatori per toccare con mano i pericoli che si possono trovare alla guida. Ha fatto tappa in piazza Libertà, a Bari, la manifestazione itinerante 'Guida sicuro…#GuardaLaStrada', organizzata dall'Automobile club Italia. A disposizione dei visitatori, diverse prove che riproducono situazioni pericolose in auto, normalmente utilizzati dall’Aci nei corsi di guida sicura. Tra queste anche un percorso per testare i propri riflessi motori con uno speciale visore che simula l’assunzione di alcool e droga, un simulatore di guida elettronico e un test drive in un percorso con asfalto bagnato e con diversi ostacoli, così da mostrare come funziona l'abs. "Non escludiamo di organizzarli anche in altri quartieri in città" spiega Mariagrazia De Renzo, direttrice dell'Aci club Bari.