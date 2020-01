Tir si ribalta e prodotti alimentari finiscono per strada: la merce sarà donata con In.Con.Tra a oltre 700 famiglie

Numerosi kg di prodotti alimentari provenienti da un tir ribaltatosi nelle vicinanze di Monopoli, venerdì scorso, sono stati donati all'associazione di volontariato In.Con.Tra che li distribuirà a 713 famiglie meno fortunate di Bari e dintorni. La merce, in gran parte composta da barattoli di salsa di pomodoro, era caduta per strada ed stata recuperata dalla Polizia Stradale di Castellana Grotte.

Il proprietario della ditta di trasporto, ha quindi deciso di donare i prodotti, non più adatti al mercato ma con tutti i requisiti per il consumo. La Polizia Stradale ha successivamente contattato In.Con.T.ra che si occuperà, in questi giorni, di distribuire gli alimenti.