Tombino rotto in via Intendenza, l'allarme dei residenti: "Pericoloso per i bambini"

Un tombino danneggiato, segnalato solo con un cono, che rischia di far cadere i passanti e i tanti bambini che giocano in zona. L'allarme arriva dai residenti di Bari vecchia, che da diversi giorni chiedono al Comune provvedimenti per l'arredo danneggiato in strada dell'Intendenza. "Dopo una semplice manutenzione - spiega Nicola - sebbene più volte segnalata la pericolosità, siamo ancora in attesa che si prenda un provvedimento".

Il nastro segnalatore della polizia municipale è stato distrutto da ignoti e quindi a segnalare il pericolo non rimane che il cono arancione. Ma da diversi giorni viene richiesta la sostituzione. L'ultimo tentativo in mattinata, direttamente nella sede del Comune.