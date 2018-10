Riparato il tombino rotto in via Intendenza: "Era un pericolo per i bambini"

Una settimana fa la denuncia di BariToday, arrivata da un lettore, sulla pericolosità di un tombino rovinato in via Intendenza, a Bari vecchia. Oggi la buona notizia: l'arredo urbano è stato finalmente riparato, per la gioia dei residenti. Il pericolo era infatti segnalato esclusivamente da un cono, con il rischio che uno dei bambini che giocano in zona o un passante distratto potesse capitolare e farsi male. Una storia che fortunatamente ha visto il lieto fine.