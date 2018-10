Torna l'ora solare: ecco quando spostare le lancette indietro di 60 minuti

Lancette indietro di sessanta minuti nella notte tra sabato 27 e domenica 28 ottobre. Con l'ultima domenica del mese, scatta il consueto passaggio dall'ora legale all'ora solare, che resterà in vigore fino al prossimo 31 marzo. Alle tre della notte tra sabato 27 e domenica 28, le lancette torneranno indietro di un'ora e le tre diventeranno le due.

Cambio di orario verso l'abolizione?

L'istituzione dell'ora legale è nata con l’obiettivo di favorire il risparmio energetico, fornendo un’ora di luce in più al giorno per sette mesi e posticipando l’accensione della luce artificiale. Ma il cambio di orario potrebbe andare verso l'abolizione. L'idea è stata rilanciata a fine agosto dalla Commissione europea, in seguito alla consultazione con diversi milioni di cittadini europei. In realtà, come meglio emerso in seguito, ogni singolo Stato potrà decidere se adottare l'ora solare o l'ora legale, così come già attualmente la competenza sulla decisione di quale fuso orario adottare è nazionale. In Italia l'ora legale è stata adottata a partire dal 1966. Attualmente, il regime del cambio d'orario è regolamentato da una direttiva Ue, che mira solo a effettuare il passaggio in maniera coordinata tra i vari Paesi. Il rischio infatti di una situazione in cui ogni Paese adotti un fuso orario diverso, sarebbe quello di trovarsi con una serie di difficoltà e intralci in particolare per certi settori, come quello dei trasporti, della logistica, dei viaggi e della comunicazione.