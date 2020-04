Da Torre a Mare alla sede del Municipio I: i luoghi simbolo di Bari illuminati col tricolore per l'emergenza coronavirus

La sede del Municipio I di via Trevisani e l'antica torre d'osservazione nella principale piazzetta di Torre a Mare, saranno illuminate, da stasera, con la bandiera tricolore. L’illuminazione speciale sarà attiva fino al termine del periodo di emergenza da Covid-19.

“La Torre Pelosa è il simbolo più a sud del territorio municipale, oltre che della città di Bari - ha spiegato il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti -. Il suggestivo gioco di luci che avvolge le mura del monumento colorerà le notti del borgo fino alla fine di questa emergenza. Oltre a Palazzo di Città, grazie alla Dmb Italia ora anche la sede Municipio in via Trevisani, l'edificio istituzionale municipale più a nord, e la Torre di Torre a Mare riflettono il nostro tricolore: questo vuol essere un omaggio a tutti i cittadini e un auspicio per il futuro. Anche questa è la solidarietà che ci piace”.