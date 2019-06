Bustoni e ingombranti abbandonati sul marciapiede, lo scempio in strada a Torre a Mare: "Una vergogna"

Bustoni neri della spazzatura, accanto a rifiuti ingombranti di ogni tipo, da vecchi elettrodomestici a pezzi d'arredo. Uno scempio a due passi dei cassonetti, a Torre a Mare.

La denuncia, purtroppo non la prima in questo senso, arriva via Facebook dal comitato di quartiere, che ha immortalato la situazione dei rifiuti abbandonati in alcune strade dell'ex frazione: via Resta , via Morelli e Silvati e via dei Trulli.

"Lo scempio anima in noi un profondo senso di vergogna e rabbia - si legge sulla pagina - Perché ci si comporta in questo modo? Perché si confonde la strada per una discarica? Perché non vi spezzate le manine a comporre il numero verde dell’AMIU per il ritiro degli ingombranti?". "Ora siamo davvero stanchi - conclude il comitato di quartiere - ed agiremo di conseguenza".