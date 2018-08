Pulizie estive nel porto di Torre a Mare: rimosse la sabbia e le barche abusive dallo scalo di Alaggio

Grandi pulizie al porticciolo di Torre a Mare per l'estate. Da circa una settimana gru e ruspe sono al lavoro nello scalo di Alaggio per rendere più agevole il passaggio a pescatori e natanti. Dopo la rimozione della sabbia davanti al box dei pescatori, infatti, si è passato proprio allo spiazzo antistante il mare, dove fino alla tarda serata del primo agosto sono stati riempiti ben 22 autocarri di sabbia. "Che poi abbiamo scaricato in una cava" spiega il vicepresidente del primo Municipio, Lorenzo Leonetti, su Facebook.

Gli altri interventi

Gli operai hanno anche rimosso le imbarcazioni 'posteggiate' nel porto senza autorizzazione, con l'ausilio di una gru. Sono state poi sostituite le basole danneggiate in piazza del Porto e nelle vicinanze dell’area cooperative pescatori. E non sono gli unici interventi effettuati nel quartiere in questi giorni.

Oltre all'installazione di una scaletta di accesso al mare nella zona di Fontana Nuova, le strade di Torre a Mare stanno avendo un restyling. I cantieri in corso prevedono infatti il rifacimento della segnaletica verticale ed orizzontale, la sostituzione dei vecchi tombini in piazza del Porto, il posizionamento di paletti contro gli automobilisti incivili sulla balconata a Cala Fetta, il ripristino del palo della pubblica illuminazione caduto in via Principessa di Piemonte e l'aumento dell'acqua potabile nel centro storico.