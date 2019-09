Ritorno alla 'normalità' dopo i mesi estivi: Amtab presenta i nuovi orari invernali. Dal 18 i bus per le scuole

Orario Invernale dal 14 settembre e servizi scolastici da mercoledì 18: l'Amtab, dopo i mesi estivi, è pronta per accompagnare il 'rientro alla normalità' dei baresi e dei pendolari, avviando i consueti servizi con la consueta frequenza nei mesi non vacanzieri. Da sabato 14, dunque, torneranno vecchi orari, con più corse. In occasione della ripresa delle lezioni, invece, da mercoledì 18 settembre, prenderanno il via anche i bus di supporto alle linee ordinarie, con collegamento da e per le scuole superiori. I nuovi orari e percorsi potranno essere consultati sul sito internet aziendale www.amtab.it e richiesti agli Operatori del Numero Verde 800450444. Gli orari di transito dei bus affissi sulle paline di fermata saranno sostituiti nel più breve tempo possibile.

