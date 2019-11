Nuovi orari di Trenitalia in Puglia, cancellato il Lecce-Bari delle 7.13. L'appello: "Ripristinatelo, indispensabile per lavoratori e studenti"

"Il treno regionale Lecce-Bari di FS delle ore 7.13, utilizzato da anni dai pendolari che quotidianamente si recano per lavoro o per studio a Bari e a Brindisi, risulta essere soppresso a partire dal 16 dicembre prossimo", data in cui entrano in vigore i nuovi orari del trasporto pubblico di Ferrovie dello Stato e "per questa ragione ne chiedo il ripristino": la proposta arriva dal coordinatore pugliese di Fratelli d'Italia, il consigliere regionale Erio Congedo.

"Chiedo pertanto all'assessore Giannini di intercedere con Ferrovie dello Stato, qualora ne esistano i margini, per il ripristino della corsa Lecce-Bari delle ore 7.15, considerati i disagi a cui si andrebbe incontro e che già si registrano tra gli utenti" conclude l'esponente di FdI.